Оголошено 10 міст з найвищою якістю життя

У рамках щорічного дослідження консалтингове агентство Mercer визначило 10 міст світу з найвищою якістю життя.

Про це повідомили на Quality of Living Index, де експерти оцінювали понад 450 міст світу за такими критеріями як: соціальне середовище, культура, рівень медицини і освіти, безпека, клімат, робота і розваги, інфраструктура.

Загалом у рейтинг відібрали 231 місто, з яких абсолютним лідером став Відень, Австрія. Столиця України – Київ, опинилася на 174 місці.

10 міст з чудовим рівнем життя:

1. Відень, Австрія

2. Цюрих, Швейцарія

3. Окленд, Нова Зеландія

4. Мюнхен, Німеччина

5. Ванкувер, Канада

6. Дюссельдорф, Німеччина

7. Франкфурт, Німеччина

8. Женева, Швейцарія

9. Копенгаген, Данія

10. Базель, Швейцарія

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