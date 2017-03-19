12:18
19 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 11:00: Ювілей Євросоюзу. Пекельна Авдіївка
Випуск новин
11:51, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Оголошено переможців в трьох нових номінаціях "Viva! Найкрасивіші-2017"

11:42, сьогодні 192 Читать новость на русском
Джамала
Джамала / viva.ua

У 2017 році журнал "Viva!" вперше збільшив кількість титулів. 18 березня під час грандіозної церемонії "Viva! Найкрасивіші-2017" обрали не тільки найкрасивіших людей країни, а й переможців у трьох нових номінаціях.

Оскільки девізом цьогорічної церемонії нагородження був "Новий погляд", то організатори премії підготували декілька несподіваних сюрпризів.

Ведучі церемонії – Оля Полякова, Анатолій Анатоліч та Олександр Скічко, оголосили зі сцени про те, що цього року крім основних номінацій – "Найкрасивіша жінка" і "Найкрасивіший чоловік", – з'явилися нові номінації "Прорив року", "Мама року" і "Гордість країни".

Згідно з результатами онлайн-і смс-голосування серед читачів журналу Viva! і сайту Viva.ua, глядачі визначили "Найкрасивішу жінку" та "Найкрасивішого чоловіка".

Як повідомляють на сайті видання, переможцем у спеціальній номінації "Прорив року" став один з популярних виконавців українського шоу-бізнесу – Monatik.

Це вже не перша нагорода співака за останній період його творчості. Як пишуть у виданні, перемоги і щасливі моменти оточують його з усіх боків – він став батьком вдруге і зібрав всі музичні нагороди країни.

В наступній номінації "Мама року" за версією журналу переможницею стала сспівачка Alyosha.

Як відомо, Alyosha та її чоловік Тарас Тополя виховують двох синів – 3-річного Романа та півторарічного Марка. На сайті журналу розповідають, що артистка встигає гастролювати, знімати кліпи і писати нові пісні, за що її можна назвати справжньою супермамою.

Ну а в третій спеціальній номаніції "Гордість країни" за версією Viva! стала співачка Джамала.

Нагадаємо, що у минулому році співачка тріумфально виступила на Євробаченні в Швеції, подарувавши Україні перше місце і право приймати конкурс в 2017 році. Також у житті співачки стались зміни: Джамала прийняла пропозицію руки і серця від коханого чоловіка. Саме йому – Бекіра Сулейманову – співачка присвятила свою перемогу у номінації на церемонії "Viva! Найкрасивіші-2017".

Читайте також: Джамала розповіла подробиці свого майбутнього весілля

Як повідомляють на сайту журналу, телеверсію церемонії "Viva! Найкрасивіші-2017" можна буде побачити 26 березня о 23:30 на телеканалі "1+1".

Теги: Музика Джамала LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путинская война против Запада
сьогодні, 12:06 Путинская война против Запада
Олег Руденко 92
Жизнь на Донбассе: никто из нас не выиграл от перемен
сьогодні, 08:10 Жизнь на Донбассе: никто из нас не выиграл от перемен
Ольга Черненко 1921
В Украине никогда не выйдет построить полицейское государство изнутри
18 березня, 22:33 В Украине никогда не выйдет построить полицейское государство изнутри
Володимир Шередега 2198
Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
18 березня, 19:05 Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
Андрій Довбенко 11366
О чем россияне помалкивают в тряпочку
18 березня, 15:52 О чем россияне помалкивают в тряпочку
Блог Соцмережі 5899
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук