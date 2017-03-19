Оголошено переможців в трьох нових номінаціях "Viva! Найкрасивіші-2017"

У 2017 році журнал "Viva!" вперше збільшив кількість титулів. 18 березня під час грандіозної церемонії "Viva! Найкрасивіші-2017" обрали не тільки найкрасивіших людей країни, а й переможців у трьох нових номінаціях.

Оскільки девізом цьогорічної церемонії нагородження був "Новий погляд", то організатори премії підготували декілька несподіваних сюрпризів.

Ведучі церемонії – Оля Полякова, Анатолій Анатоліч та Олександр Скічко, оголосили зі сцени про те, що цього року крім основних номінацій – "Найкрасивіша жінка" і "Найкрасивіший чоловік", – з'явилися нові номінації "Прорив року", "Мама року" і "Гордість країни".

Згідно з результатами онлайн-і смс-голосування серед читачів журналу Viva! і сайту Viva.ua, глядачі визначили "Найкрасивішу жінку" та "Найкрасивішого чоловіка".

Як повідомляють на сайті видання, переможцем у спеціальній номінації "Прорив року" став один з популярних виконавців українського шоу-бізнесу – Monatik.

Це вже не перша нагорода співака за останній період його творчості. Як пишуть у виданні, перемоги і щасливі моменти оточують його з усіх боків – він став батьком вдруге і зібрав всі музичні нагороди країни.

В наступній номінації "Мама року" за версією журналу переможницею стала сспівачка Alyosha.

Як відомо, Alyosha та її чоловік Тарас Тополя виховують двох синів – 3-річного Романа та півторарічного Марка. На сайті журналу розповідають, що артистка встигає гастролювати, знімати кліпи і писати нові пісні, за що її можна назвати справжньою супермамою.

Ну а в третій спеціальній номаніції "Гордість країни" за версією Viva! стала співачка Джамала.

Нагадаємо, що у минулому році співачка тріумфально виступила на Євробаченні в Швеції, подарувавши Україні перше місце і право приймати конкурс в 2017 році. Також у житті співачки стались зміни: Джамала прийняла пропозицію руки і серця від коханого чоловіка. Саме йому – Бекіра Сулейманову – співачка присвятила свою перемогу у номінації на церемонії "Viva! Найкрасивіші-2017".

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Як повідомляють на сайту журналу, телеверсію церемонії "Viva! Найкрасивіші-2017" можна буде побачити 26 березня о 23:30 на телеканалі "1+1".