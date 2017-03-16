Огризко оприлюднив наслідки виборів у Нідерландах

Цьогорічні парламентські вибори у Нідерландах жодним чином не вплинуть на ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України, голова Центру дослідження Росії Володимир Огризко у коментарі виданню "Обозреватель".
"По-перше, я не думаю, що відбудуться такі вже кардинальні зрушення в політичному ландшафті Нідерландів. По-друге, вже практично все вирішено. Прямого впливу на українське питання вибори не матимуть", – наголосив дипломат.
Крім того, він зауважив, що вибори відбуваються в Палату представників, яка вже підтримала ратифікацію.
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Нагадаємо, за результатами екзит-полів перемогу на парламентських виборах у Нідерландах здобула партія прем'єра Марка Рютте, який підтримує європейські прагнення України.