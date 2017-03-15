Охендовський не втече з країни, – голова САП

Слідство у справі голови ЦВК Михайла Охендовського продовжено до 14 квітня і наразі немає підстав вважати, що він може втекти з країни.

Про це в прямому ефірі програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"На даний час пан Охендовський виконує всі покладені на нього судом обов’язки. Він з’являється до слідчих, де детективів, до прокурорів за першим викликом. Він навіть не переносить викликів у зв’язку з хворобою. Тому казати станом на сьогодні, що є ризики до його втечі в нас правових підстав немає", – пояснив Холодницький.

Він наголосив, що якщо Охендовський таки зникне, то тоді його можуть заочно засудити або ж оголосити в розшук.

Нагадаємо, ім'я Охендовського фігурує в опублікованих списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, де йдеться про оплату відрядження глави ЦВК.