Охендовський оголосив про призначення місцевих виборів

Центральна виборча комісія України призначила на 30 квітня 2017 року перші місцеві вибори в 40 об'єднаних територіальних громадах.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Таке рішення у вівторок було прийнято на засіданні комісії, яке провів голова Центрвиборчкому Михайло Охендовський.

ЦВК оголосила з 11 березня 2017 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів.

До слова, голова ЦВК Михайло Охендовський двічі відмовився давати свідчення у Національному Антикорупційному бюро, яке звинувачує його у причетності до так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.