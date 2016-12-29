Охендовський відмовився свідчити під час перехресного допиту щодо "чорної каси регіоналів"

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський вирішив не надавати покази, після того як слідчі НАБУ влаштували йому перехресний допит з екс-першим заступником голови Служби безпеки Віктором Трепаком.

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