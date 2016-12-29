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Охендовський відмовився свідчити під час перехресного допиту щодо "чорної каси регіоналів"

23:35, 28 грудня 372 Читать новость на русском
Охендовський
Охендовський / Deutsche Welle

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський вирішив не надавати покази, після того як слідчі НАБУ влаштували йому перехресний допит з екс-першим заступником голови Служби безпеки Віктором Трепаком.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро, пише Укрінформ.

26 грудня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро розпочали проведення одночасного допиту голови ЦВК та екс-першого заступника голови СБУ. Ця процесуальна дія ініційована детективами Бюро задля усунення протиріч між відомостями свідка, що надав НАБУ облікові аркуші "амбарної книги", та публічними заявами підозрюваного. Проте підозрюваний після початку одночасного допиту відмовився надавати свідчення,
– зазначили у відомстві.

Водночас у НАБУ, посилаючись на таємницю слідства, відмовилися повідомити інформацію, чи відбудеться іще одна очна ставка Охендовського з Трепаком.

Читайте також: Перший пішов: чим закінчиться справа Охендовського та "чорної каси" Партії регіонів

Нагадаємо, НАБУ стверджує, що почеркознавча експертиза підтвердила підпис Охендовського у "чорній касі регіоналів".

21 грудня чиновнику обирали запобіжний захід. Спеціальна антикорупційна прокуратура вимагала зняти його з посади і присудити заставу у розмірі більше мільйона гривень. Однак, суд вирішив, що особистого зобов'язання у цій справі достатньо.

Експерти ж зазначають, що Охендовського можна було усунути з посади.

Теги: Україна Політика НАБУ Михайло Охендовський "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів
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