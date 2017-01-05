Охоронець ледь не вбив Єлизавету ІІ, прийнявши її за злочинця

Охоронець Букінгемського палацу ледь не підстрелив королеву Єлизавету ІІ, прийнявши її за зловмисника.
Як пише The Times, інцидент трапився під час нічної прогулянки королеви, яка страждає від безсоння .
За словами охоронця, він помітив постать в темряві близько 3 ранку. Чоловік подумав, що це може бути зловмисник та гукнув невідомого. Однак виявилось, що це була королева.
"Чорт забирай, Ваша Величносте, я ж ледь не підстрелив вас", – вигукнув охоронець Єлизаветі ІІ.
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Однак згодом чоловік пошкодував, що саме так відреагував на нічну прогулянку королеви та очікував догани. Єлизавета ІІ ж заявила, що сама винна в інциденті та сказала, що "наступного разу я попередньо подзвоню, і вам не доведеться в мене стріляти".
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