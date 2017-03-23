Охоронець вбитого Вороненкова встиг поранити кілера, – поліція

Охоронець убитого екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова устиг поранити ймовірного кілера.

Про це повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.

Попередньо встановлено, що чоловік із охоронцем вийшли із готелю: невідомий відкрив вогонь. У результаті один чоловік загинув, його охоронник отримав поранення, але при цьому поранив стрілка,

– написала вона у Facebook.

При цьому начальник поліції міста Києва Андрій Крищенко додав, що обох поранених госпіталізували.

І охоронець, і умовний кілер перебувають під надійною охороною,

– додав він.

Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили Вороненкова.