Охоронець вбитого Вороненкова встиг поранити кілера, – поліція

Охоронець убитого екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова устиг поранити ймовірного кілера.
Про це повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.
Попередньо встановлено, що чоловік із охоронцем вийшли із готелю: невідомий відкрив вогонь. У результаті один чоловік загинув, його охоронник отримав поранення, але при цьому поранив стрілка,
– написала вона у Facebook.
При цьому начальник поліції міста Києва Андрій Крищенко додав, що обох поранених госпіталізували.
І охоронець, і умовний кілер перебувають під надійною охороною,
– додав він.
Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили Вороненкова.