"Океан Ельзи" не виступатиме у Сєвєродонецьку: у Вакарчука пояснили причини

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Концерт гурту "Океан Ельзи", який 9 червня повинен був відбутись у Сєвєродонецьку, переноситься у місто Лисичанськ.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці групи у Facebook.
За словами представників "Океану Ельзи", концерт довелось перенести в інше місто через те, що у Сєвєродонецьку трибуни стадіону, де мав відбутись концерт, перебувають у поганому стані. Та й сама арена не дуже велика.
"Концерт гурту "Океан Ельзи" переноситься в місто Лисичанськ на стадіон "Шахтар" (вул. В. Сосюри, 119), що дасть можливість прийняти більшу кількість глядачів. Все інше без змін: 9 червня 2017 року, вхід з 18:00, початок концерту о 20:00. Вхід вільний", – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що гурт "Океан Ельзи" у червні відвідає зону АТО. 9 червня музиканти мали виступити у Сєвєродонецьку, що на Луганщині.