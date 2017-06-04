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"Океан Ельзи" не виступатиме у Сєвєродонецьку: у Вакарчука пояснили причини

15:24, сьогодні 1482 Читать новость на русском
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Фото ОЕ

Концерт гурту "Океан Ельзи", який 9 червня повинен був відбутись у Сєвєродонецьку, переноситься у місто Лисичанськ.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці групи у Facebook.

За словами представників "Океану Ельзи", концерт довелось перенести в інше місто через те, що у Сєвєродонецьку трибуни стадіону, де мав відбутись концерт, перебувають у поганому стані. Та й сама арена не дуже велика.

"Концерт гурту "Океан Ельзи" переноситься в місто Лисичанськ на стадіон "Шахтар" (вул. В. Сосюри, 119), що дасть можливість прийняти більшу кількість глядачів. Все інше без змін: 9 червня 2017 року, вхід з 18:00, початок концерту о 20:00. Вхід вільний", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що гурт "Океан Ельзи" у червні відвідає зону АТО. 9 червня музиканти мали виступити у Сєвєродонецьку, що на Луганщині.

Теги: LifeStyle Музика Святослав Вакарчук Океан Ельзи
Джерело: 24 Канал
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