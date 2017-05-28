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Окопна творчість. Боєць просто на лінії фронту робить унікальні сувеніри: відео

00:31, сьогодні 48 Читать новость на русском
Унікальні сувеніри з війни
Унікальні сувеніри з війни

Українські бійці навіть на передку знаходять час для творчості. Один із захисників із різного фронтового залізяччя (уламки, гільзи, хвости від мін і "сапогів") і робить унікальні сувеніри для друзів.

Відповідне відео опублікувала український блогер, боєць УДА Олена Білозерська.

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Боєць розповідає, що під час Другої світової французи та англійці також між боями конструювали різні красиві речі, така собі «окопна творчість».

"Я подумав, чому б і мені не зробити щось прикольне. Сувеніри на пам’ять", – розповів умілець.

Зокрема, боєць з підручних матеріалів робить підсвічники, світильники та чарки.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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