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Окремий офіс у Білому Домі виділять доньці Трампа

14:36, сьогодні 67 Читать новость на русском
Донька Трампа
Донька Трампа / tsn.ua

Іванка Трамп, яка неодноразово підтримувала батька на офіційних заходах, матиме власну кімнату-офіс у головному будинку Америки. При цьому дівчина не отримуватиме заробітної плати та не матиме окремої офіційної посади.

Цю інформацію підтвердили в адміністрації президента США, передає DW.

Іванка Трамп дотримуватиметься усіх діючих правил, якими керуються радники президента США. Окрім цього дівчині буде доступна закрита інформація Білого Дому.

Читайте також: Меланія Трамп влаштувала свій перший прийом в Білому домі

Нагадаємо, що чоловік Іванки Трамп Джаред Кушнер вже працює радником президента США. Згідно із результатами розслідування журналістів, зять Дональда Трампа походить із українських євреїв, які емігрували в Америку.

Теги: Політика США Дональд Трамп
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