Окремий офіс у Білому Домі виділять доньці Трампа

Іванка Трамп, яка неодноразово підтримувала батька на офіційних заходах, матиме власну кімнату-офіс у головному будинку Америки. При цьому дівчина не отримуватиме заробітної плати та не матиме окремої офіційної посади.

Цю інформацію підтвердили в адміністрації президента США, передає DW. Іванка Трамп дотримуватиметься усіх діючих правил, якими керуються радники президента США. Окрім цього дівчині буде доступна закрита інформація Білого Дому. Читайте також: Меланія Трамп влаштувала свій перший прийом в Білому домі Нагадаємо, що чоловік Іванки Трамп Джаред Кушнер вже працює радником президента США. Згідно із результатами розслідування журналістів, зять Дональда Трампа походить із українських євреїв, які емігрували в Америку.