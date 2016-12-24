Окупанти активізували авіацію на адмінкордоні з анексованим Кримом

На адмінкордоні між материковою Україною та окупованим Кримом відбувається активний рух російських військ.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, вчора над Кримом фіксувалася активізація російської авіації.

Зокрема, прикордонники Бердянського та Херсонського загонів зафіксували політ 5 вертольотів Мі-8 збройних сил Росії, які рухалися над територією окупованого півострову вздовж адмінмежі без її перетинання.

Крім того, поблизу адміністративної межі спостерігалося незначне переміщення російської військової техніки та фіксувався рух катерів на повітряних подушках на морській ділянці, з яких здійснювалася висадка та посадка людей поряд з позиціями окупантів.

У всіх випадках прикордонники інформували взаємодіючі підрозділи Збройних сил України.

Читайте також: На карті позначили, де в Україні розміщені військові бази Росії

Нагадаємо, в той же час на Світлодарській дузі українські військові відбили три атаки проросійських бойовиків, та втановили контроль над селищем Новолуганське.