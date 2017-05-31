Окупанти грубо покарали кримського татарина за національний стяг

Кримського татарина Аметхана Юсупова оштрафували на 10 тисяч російських рублів.

Про це повідомляє "15 хвилин".

Причиною справи щодо Юсупова стало те, що 18 травня він їхав на автомобілі з кримськотатарським прапором.

Бахчисарайський "суд" продовжить розгляд цієї "справи" щодо інших кримських татар, які були разом з Юсуповим, в середу, 31 травня.

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