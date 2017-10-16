Окупанти підняли у Криму вартість комунальних послуг

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В анексованому Криму з початку 2017 року тарифи на комунальні послуги зросли на 11%.
Про це повідомляє "Крым.Реалии" із посиланням на прес-службу "міністерства економічного розвитку" Криму.
"Найбільше подорожчали комунальні послуги – майже на 11%, що обумовлено поетапним підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги", – сказав російський "міністр економічного розвитку" Криму Андрій Мельников.
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Чиновник стверджує, що ситуація з цінами в анексованому Криму є "стабільною".
"Рівень цін з початку року зріс на 1,8%. Продовольчі товари подешевшали на 0,7%, непродовольчі – подорожчали на 0,4%", – додав Мельников.
Зазначимо, що раніше підконтрольний Росії держкомітет по цінах і тарифах анексованого Криму повідомляв, що з 1 липня зростання тарифів на півострові становить понад 15% – на електроенергію і тепло, 9% – на воду і 2% – на газ.