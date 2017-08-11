Окупанти в Криму штрафують на шалені гроші за проукраїнські дописи у соцмережах

В анексованому Криму незаконна влада оштрафувала кримську татарку на 300 тисяч рублів через проукраїнські пости у соцмережах.

Про це повідомив перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял на своїй сторінці у Facebook.

Виявилось, що Бахчисарайський районий суд оштрафував жінку ще у липні, проте активісти надали розголосу цій події лише зараз, звернувшись по допомогу щодо збору коштів.

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За статтею, за якою засудили кримську татарку, їй загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Проте активісти домоглися "мінімального покарання".

"Ми, активісти національного руху, на певному етапі встигли надати їй юридичну допомогу і домогтися мінімального покарання за ст. 282.1 КК РФ. Місцеві активісти Бахчисарайського району вже змогли зібрати їй на допомогу 50 тисяч рублів. Однак сума досить велика, а можливості у її сім'ї невеликі", – закликав допомогти зібрати потрібну суму жінці Джелял.