Інавгурацію Трампа приурочили до Дня Криму. В цьому переконаний псевдоспікер кримського парламенту Володимир Константинов.

У всякому разі про Трампа він сам казав на урочистому засіданні Держради.

Взагалі 20 січня було названо днем Криму у 1991 році після референдуму про відновлення статусу автономії. А церемонія інавгурації президента США проходить у цю дату вже вісімдесят років.

Але це був лише жарт пана Константинова. А ось далі була "сувора правда життя.

Можливо, з часом всесвітньо історична значимість референдумів в Криму затьмарить таку чергову подія, як в'їзд в Білий дім чергових постояльців,

– переконаний Константинов.

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