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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Окупанти в Криму сконфузились через інавгурацію Трампа

Вєсті.UA. Фокус 22:52, сьогодні 661 Читать новость на русском
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Інавгурацію Трампа приурочили до Дня Криму. В цьому переконаний псевдоспікер кримського парламенту Володимир Константинов.

У всякому разі про Трампа він сам казав на урочистому засіданні Держради.

Взагалі 20 січня було названо днем Криму у 1991 році після референдуму про відновлення статусу автономії. А церемонія інавгурації президента США проходить у цю дату вже вісімдесят років.

Але це був лише жарт пана Константинова. А ось далі була "сувора правда життя.

Можливо, з часом всесвітньо історична значимість референдумів в Криму затьмарить таку чергову подія, як в'їзд в Білий дім чергових постояльців,
– переконаний Константинов.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.

Теги: Курйози Дональд Трамп Вєсті.UA. Фокус Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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