Окупанти в Криму сконфузились через інавгурацію Трампа
Вєсті.UA. Фокус 22:52, сьогодні 661 Читать новость на русском
Інавгурацію Трампа приурочили до Дня Криму. В цьому переконаний псевдоспікер кримського парламенту Володимир Константинов.
У всякому разі про Трампа він сам казав на урочистому засіданні Держради.
Взагалі 20 січня було названо днем Криму у 1991 році після референдуму про відновлення статусу автономії. А церемонія інавгурації президента США проходить у цю дату вже вісімдесят років.
Але це був лише жарт пана Константинова. А ось далі була "сувора правда життя.
Можливо, з часом всесвітньо історична значимість референдумів в Криму затьмарить таку чергову подія, як в'їзд в Білий дім чергових постояльців,
– переконаний Константинов.
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Джерело: 24 Канал
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