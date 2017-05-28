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Окупанти в Криму створюють "романтику" з запашком для туристів

05:40, сьогодні 1540 Читать новость на русском
Окупанти наробили немало лиха в Криму
Окупанти наробили немало лиха в Криму / Соцмережі

В окупованому Росією Криму, а саме в Судаку, місцева влада вкотре продемонструвала свій рівень інтелекту та дивним чином прибрала сміття з пляжу.

Як зазначає у своєму Twitter користувачка Roksolana Today&Крым, вони його просто закопали прямо там.

"Водорості та сміття вирішили закопати: дешево та на вигляд чисто! Відпочивальники будуть раді, коли водорості загниють: лежати, дихати йодом, романтика!" – написала вона.

Читайте також: В очікуванні туристів: в мережі з'явилися нові фото засмічених пляжів окупованої Ялти

Теги: Україна Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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