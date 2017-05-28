Окупанти в Криму створюють "романтику" з запашком для туристів

В окупованому Росією Криму, а саме в Судаку, місцева влада вкотре продемонструвала свій рівень інтелекту та дивним чином прибрала сміття з пляжу.

Як зазначає у своєму Twitter користувачка Roksolana Today&Крым, вони його просто закопали прямо там.

"Водорості та сміття вирішили закопати: дешево та на вигляд чисто! Відпочивальники будуть раді, коли водорості загниють: лежати, дихати йодом, романтика!" – написала вона.

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