Окупанти в Криму відгородилися від України колючим дротом: фотофакт

В мережі з'явилося свіже фото та відео з контрольно-пропускного пункту "Чонгар", який розташований на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.
Судячи з фото, автомобільна дорога в Крим перегороджена колючим дротом російською стороною. Окрім того, дорогу перекривають ще й люди в камуфляжі та військова вантажівка.
Проте наразі не відомо, чи можна перетнути пункт пропуску чи дорога перекрита повністю.
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Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, в Чонгарі, що на поруч із окупованим Кримом, відкрили телекомунікаційну вежу, які буде транслювати українські теле- та радіоканали на північні райони окупованого півострова.