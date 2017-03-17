Окупанти в Криму відгородилися від України колючим дротом: фотофакт

В мережі з'явилося свіже фото та відео з контрольно-пропускного пункту "Чонгар", який розташований на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Судячи з фото, автомобільна дорога в Крим перегороджена колючим дротом російською стороною. Окрім того, дорогу перекривають ще й люди в камуфляжі та військова вантажівка.

Сегодня в Чонгаре: Против украинских журналистов - оккупанты без лиц, КАМАЗ автоматчиков, колючая проволока. pic.twitter.com/zNphQ9gOCM — Генический Визит (@osmaktv) 17 марта 2017 г.

Проте наразі не відомо, чи можна перетнути пункт пропуску чи дорога перекрита повністю.

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Сущность современной России. На Чонгаре оккупанты от нас отгородились колючей проволокой и автоматчиками в балаклавах pic.twitter.com/YOTb3lSG4O — Генический Визит (@osmaktv) 17 марта 2017 г.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, в Чонгарі, що на поруч із окупованим Кримом, відкрили телекомунікаційну вежу, які буде транслювати українські теле- та радіоканали на північні райони окупованого півострова.