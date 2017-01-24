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Окупанти в Криму закрили доступ до ще одного українського сайту

05:19, сьогодні 434 Читать новость на русском
Кримчани не мають доступу до
Кримчани не мають доступу до "Історичної правди" / istpravda.com.ua

Сайт "Історична правда" попав під негласну заборону на території тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляється на сайті видання, у більшості випадків під час спроби зайти на сайт монітори комп’ютерів показують помилку "403 (Заборонено!)".

Введення обмежень доступу до "Історичної правди" відбулося навіть не через рішення "Роскомнадзору", яким часто намагаються надати подібним протиправним обмеженням свободи слова вигляду законності. Виглядає, що це відбулося через негласну заборону і кримські провайдери імітують помилку недоступності сайту. Редакція "Історичної правди" не отримувала від окупаційної влади жодних повідомлень, попереджень або вимог", – зазначили у редакції.

Відтак у виданні вирішили звернутися до національних та міжнародних правозахисних організацій з проханням вплинути на урядові установи Росії для зняття усіх заборон і обмежень для доступу до сайту в окупованому Росією Криму.

Ми усвідомлювали, що "Історична правда" є незручним ресурсом для прихильників диктатури, для тих, хто вважає, що "розпад СРСР – це найбільша геополітична катастрофа ХХ століття", хто виправдовує злочини тоталітаризму тим, що "Сталін – це ефективний менеджер". Така тиха заборона сайту є лише черговим доказом того, що цензура в Криму набирає обертів і будь-яка позиція, що не збігається з позицією офіційної пропаганди, потрапляє під заборону. Редакція "Історичної правди" вважає, що такі дії є обмеженням свободи слова та права вільного доступу до інформації. Вони є протиправними і неприйнятними,
– йдеться у повідомлені.

Читайте також: Кримські історики розвінчують найпоширеніші міфи про "російський півострів"

Теги: Україна Новини Криму Медіа ЗМІ
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