За словами його директора Олега Зубкова, податкова інспекція мотивувала рішення недостатніми даними про вхідні квитки.

Підприємець вважає, що це помста за те, що він критикує роботу тамтешньої влади. Бізнесмен також заявив, що після закриття зоопарку в небезпеці опинилися тварини, яких тепер не буде чим годувати.

Зоопарк "Казка" в Ялті працював із 1990 року. Його керівник, Олег Зубко, активно підтримував окупацію Криму і "рускій мір", однак останнім часом скаржився, що почувається непотрібним Росії.

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