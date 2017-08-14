Окупанти затримали вже трьох літніх чоловіків у Криму, один з них – з хворобою Паркінсона

У Сімферополі чотири літніх кримських татари вийшли на одиночні пікети під стіни адмінбудівель, двоє з них – затримали.

У руках чоловіки тримали плакати "Путін, наші діти не терористи". На акцію вони зважилися через арешт кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який влаштував одиночний пікет 8 серпня.

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"У відповідь на арешт 76-річного Сервера Караметова сьогодні (14 серпня – 24) в Сімферополі, як мінімум, ще четверо літніх людей провели свої поодинокі пікети з таким же плакатом, який був в руках у Сервера "Путін, наші діти не терористи", – написала кримська журналістка Ліля Буджурова на своїй сторінці у Facebook.

До слова, Караметов вийшов під Верховний суд Криму, де слухалась справа Ахтема Чийгоза, якого звинувачують в організації масових заворушень. Літнього чоловіка затримали за пікет та супротив поліції і арештували на 10 діб. Варто зазначити, що чоловік уже поважного віку – йому 76 років. І у нього хвороба Паркінсона.

Відео цинічного затримання Караметова