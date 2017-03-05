Окупанти завдали серйозного удару по виноробству у Криму

З 1 січня 2018 року в окупованому Криму можуть припинити діяльність кілька десятків виноробних підприємств.

Справа в тому, що саме 1 січня тут в силу вступає федеральний закон РФ, що забороняє виноробам працювати на орендованому устаткуванні, передає "РИА Новости".

Відтак, за словами голови Асоціації виноградарів і виноробів Криму Яніни Павленко, припинити діяльність можуть такі підприємства, як "Коктебель", "Агрофірма "Заповітне", "Алеф-Віналь", Феодосійський завод коньяків і вин, "Діоніс", "Бурлюк", "Золота Балка", "Качинський плюс", Інкерманський завод марочних вин, оскільки вони наразі працюють на орендованому устаткуванні.

"Питання з викупом обладнання цих підприємств до сьогоднішнього дня не вирішене, якесь інше рішення для них не придумано. А 1 січня 2018 року настане дуже швидко. І заборона на використання орендованого обладнання може зупинити ці підприємства", – наголосила керівник Асоціації.

Також вона підкреслила, що цю проблему вирішити можна двома шляхами: або викупом цих майнових комплексів орендарями, або законодавчим продовженням дозволу на використання орендованого обладнання.

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