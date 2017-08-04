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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Окупаційна влада Криму кинула за ґрати чергового кримського активіста

16:10, сьогодні 134 Читать новость на русском
Володимир Балух
Володимир Балух / Screenshot

В анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха кинули за ґрати майже на чотири роки. Таке рішення ухвалив окупаційний суд.

ФСБ затримала Балуха у грудні минулого року. Нібито у себе вдома чоловік зберігав вибухівку та інші боєприпаси, передає "Радіо свобода".

Після півроку тяганини за сфабрикованими звинуваченнями та тиском на підсудного так звана кримська Феміда присудила Балуху 3 роки і 7 місяців у в'язниці плюс штраф у 10 тисяч рублів.

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Захист українця буде оскаржувати вирок.

"Ми звичайно не очікували обвинувального вироку. Версію про підкидання Балуху вибухових речовин і боєприпасів не перевірялася ні в ході попереднього розслідування, ні в ході судового слідства. Ми вважаємо вирок дуже суворим, а його вина була недоведеною. Відповідно ми будемо оскаржувати вирок після його отримання", – сказала адвокатка обвинуваченого Ольга Дінзе.

Нагадаємо, під час Революції Гідності Володимир Балух вивісив український прапор у себе на будинку в селі Сріблянка у Криму. Він його не зняв і коли почалась анексія. З того часу окупаційна влада переслідувала активіста.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму ФСБ
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