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Телеканал новин 24 Окупаційна влада під час потужного снігопаду у Криму вкладала асфальт та бруківку
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Окупаційна влада під час потужного снігопаду у Криму вкладала асфальт та бруківку

Крим.Реалії 18:36, сьогодні 169 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – під час перших снігопадів окупаційна влада півострова виявилась не готова до протистояння сніговим заметам.

Також у випуску:

Чи перепаде кримчанам кошти від націоналізації Україною "ПриватБанку".

Раптовий сніг у грудні на анексованому півострові.

В Ялті заборонили аматорське рибальство.

Чому кримські чиновники бояться незалежних журналістів.

Гості студії:

Економіст Андрій Блінов.

Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

Теги: Крим.Реалії Анексія Криму Негода в Україні Націоналізація ПриватБанку
Джерело: 24 Канал
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