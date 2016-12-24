Окупаційна влада під час потужного снігопаду у Криму вкладала асфальт та бруківку
Крим.Реалії 18:36, сьогодні 169 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – під час перших снігопадів окупаційна влада півострова виявилась не готова до протистояння сніговим заметам.
Також у випуску:
Чи перепаде кримчанам кошти від націоналізації Україною "ПриватБанку".
Раптовий сніг у грудні на анексованому півострові.
В Ялті заборонили аматорське рибальство.
Чому кримські чиновники бояться незалежних журналістів.
Гості студії:
Економіст Андрій Блінов.
Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
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