Окупаційна влада під час потужного снігопаду у Криму вкладала асфальт та бруківку

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – під час перших снігопадів окупаційна влада півострова виявилась не готова до протистояння сніговим заметам.

Також у випуску: Чи перепаде кримчанам кошти від націоналізації Україною "ПриватБанку". Раптовий сніг у грудні на анексованому півострові. В Ялті заборонили аматорське рибальство. Чому кримські чиновники бояться незалежних журналістів. Гості студії: Економіст Андрій Блінов. Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

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