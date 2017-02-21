Окупаційна влада розпочала масові арешти активістів в Криму

Сьогодні, 21 лютого, в Криму було затримано 11 активістів.

Кримсько-татарського активіста Марлена Мустафаєва засудили до 11 діб адміністративного арешту за ніби то розповсюдження нацистської символіки. Про це розповів журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк в коментарі 24 Каналу. Таке рішення прийняв Київський районний суд Сімферополя.

Марлена було засуджено за публікації в "Вконтакте" і Facebook розміщених в червні 2016 року. В них суд розгледів символіку забороненої в Росії партії "Хізб ут-Тахрір". Але насправді цієї публікації ніхто не бачив, суд відмовився розглядати ці матеріали.

Крім Марлена, затримано ще 10 активістів. Їм також призначили адміністративні арешти за проведення несанкціонованого мітингу.

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