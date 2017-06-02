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Окупований Крим може знову опинитися під санкціями ЄС

14:40, сьогодні 67 Читать новость на русском
Санкції проти анексованого Криму
Санкції проти анексованого Криму / patrioty.org.ua

Євросоюз, вірогідно, продовжить заборону на інвестиції в анексований Росією Крим ще на рік.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Посли ЄС можуть продовжити санкції вже наступного тижня.

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Нагадаємо, що санкції, які ввели у 2014 році, передбачають заборону на інвестиції в півострів, імпорт до ЄС товарів з анексованого Криму і Севастополя, а також туристичні послуги на окупованому півострові. Дія обмежень закінчується 23 червня 2017 року.

Теги: Політика Новини Криму Анексія Криму Санкції Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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