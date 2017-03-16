Окупований Крим знову лишився без світла

Вранці 16 березня 600 тисяч жителів окупованого півострову залишилися без електрики.
Як повідомили в Крименерго, відключення світла сталося через спрацювання протиаварійної автоматики на енергомосту з Росії.
За даними компанії, частково без світла залишилися Ленінський, Радянський, Нижньогірський, Кіровський, Білогірський, Жовтневий, Джанкойський, Бахчисарайський, Первомайський, Роздольненський, Сакський, Сімферопольський райони, Сімферополь, Керч, Феодосія, а також Севастополь.
Проте вже менш, ніж через годину електропостачання було відновлено.
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