Окупований Луганськ й далі отримуватиме воду з України

Україна відновлює подачу води в окупований проросійськими бойовиками Луганськ.
Про повідомив гендиректор компанії "Луганське енергетичне об’єднання" Володимир Грицай, інформує "Громадське радіо".
Як пояснив чиновник, підприємство отримало від водоканалу майже 6 мільйонів гривень в рахунок боргу за електроенергію.
Хоча борги перед підприємством зберігаються, щонайменше до середини січня "ЛЕО" відключати водоканал не планує.
Приблизно 128-129 мільйонів – борг Попаснянського водоканалу, і 6 зайшло, вони вважають його, так би мовити, покриттям заборгованості за вересень, наскільки я знаю, ну і рахуємо десь 122-123 мільйона боргу,
– пояснив Грицай.
Варто зазначити, що саме з Попаснянського водоканалу вода надходить в непідконтрольний Україною Луганськ та його околиці.
Раніше Попаснянський водоканал отримав 10,5 мільйонів гривень з непідконтрольних районів. У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб зазначили, що це перша оплата після року безрезультатних переговорів.
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