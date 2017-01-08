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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Окупований Луганськ й далі отримуватиме воду з України

16:04, сьогодні 290 Читать новость на русском
Україна продовжує подавати воду в окупований Луганськ
Україна продовжує подавати воду в окупований Луганськ / Getty images

Україна відновлює подачу води в окупований проросійськими бойовиками Луганськ.

Про повідомив гендиректор компанії "Луганське енергетичне об’єднання" Володимир Грицай, інформує "Громадське радіо".

Як пояснив чиновник, підприємство отримало від водоканалу майже 6 мільйонів гривень в рахунок боргу за електроенергію.

Хоча борги перед підприємством зберігаються, щонайменше до середини січня "ЛЕО" відключати водоканал не планує.

Приблизно 128-129 мільйонів – борг Попаснянського водоканалу, і 6 зайшло, вони вважають його, так би мовити, покриттям заборгованості за вересень, наскільки я знаю, ну і рахуємо десь 122-123 мільйона боргу,
– пояснив Грицай.

Варто зазначити, що саме з Попаснянського водоканалу вода надходить в непідконтрольний Україною Луганськ та його околиці.

Раніше Попаснянський водоканал отримав 10,5 мільйонів гривень з непідконтрольних районів. У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб зазначили, що це перша оплата після року безрезультатних переговорів.

Дивіться також: Скільки платять українці за комуналку у порівнянні з європейцями: шокуючі цифри

Теги: Україна Війна на Донбасі Луганськ Електроенергія
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