Окупований Луганськ й далі отримуватиме воду з України

Україна відновлює подачу води в окупований проросійськими бойовиками Луганськ.

Про повідомив гендиректор компанії "Луганське енергетичне об’єднання" Володимир Грицай, інформує "Громадське радіо".

Як пояснив чиновник, підприємство отримало від водоканалу майже 6 мільйонів гривень в рахунок боргу за електроенергію.

Хоча борги перед підприємством зберігаються, щонайменше до середини січня "ЛЕО" відключати водоканал не планує.

Приблизно 128-129 мільйонів – борг Попаснянського водоканалу, і 6 зайшло, вони вважають його, так би мовити, покриттям заборгованості за вересень, наскільки я знаю, ну і рахуємо десь 122-123 мільйона боргу,

– пояснив Грицай.

Варто зазначити, що саме з Попаснянського водоканалу вода надходить в непідконтрольний Україною Луганськ та його околиці.

Раніше Попаснянський водоканал отримав 10,5 мільйонів гривень з непідконтрольних районів. У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб зазначили, що це перша оплата після року безрезультатних переговорів.

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