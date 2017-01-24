Олег Бахматюк: Президент при Гонтаревій мене підтримав (Частина 1)

Власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк – про лист президенту, конфлікті з НБУ, власних боргах і планах розвитку бізнесу.

Конфлікт між екс-власником VAB Банку, а також банку Фінансова ініціатива Олегом Бахматюком і НБУ досяг точки кипіння. Сторони сиплють взаємними звинуваченнями, але при цьому почути один одного не поспішають. ЛІГА.net поспілкувалася з власником найбільшого агрохолдингу країни на предмет того, як Бахматюк бачить подальший розвиток подій і як буде розвиватися його бізнес. Редакція готова також поговорити з главою Нацбанку і опублікувати позицію Валерії Гонтаревої у відповідь на наведені аргументи Бахматюка.

- Давайте почнемо з того, якою метою ви керувалися, направляючи лист з проханням про допомогу президенту і прем'єр-міністру? Адже досить комічно виглядає ситуація, коли ви просите захисту від дій Валерії Гонтаревої у її колишнього партнера. Невже ви розраховуєте, що президент скаже чолі НБУ не чіпати Бахматюка?

- Єдине, що ми могли зробити в цій ситуації, – вивести процес в прозору публічну площину.

- Ви думаєте, до листа тема була не розкрита?

- Я думаю, що тема висвітлюється однобоко. Моя позиція досить проста: в будь-якому бізнесі повинен переважати конструктив, логіка повинна бути першочерговою. Я як керівник компанії, яка має своє місце в цій країні і за її межами, добре відома в економічному і фінансовому світі, звичайно ж, хочу діалогу. В останні два з половиною роки ми в діалозі і перебуваємо, але, на жаль, на відміну від попередніх років, коли перемагала логіка, зараз її немає. Я не буду переходити на особистості і ідеалізувати себе, але, виходячи з того, що компанія має на $ 2,5 млрд активів, платить 2,5 млрд гривень зарплати на рік 37 000 співробітників, ми думали, що можемо претендувати на розуміння процесу.

- Процесу реструктуризації боргів Фінансової ініціативи і VAB?

- Так. Але, як відомо, суспільство моралізує під час падіння економічного чи політичного. Це свідомі процеси, які завжди розпалюються і, таким чином, з'являються переконання, що олігарх – це погано, адже люди завжди в пошуку винного. Але ми зараз не займаємося підміною цих понять, ми хочемо сказати, що компанія в останні непрості роки для держави в ній працювала і дотримувалася ту економічну і соціальну відповідальність, яка на неї покладена. У той же час за останні три роки ми виплатили всім зовнішнім і внутрішнім кредиторам близько $ 400 млн.

- А ті кошти, які взяті в ваших двох банках?

- Ці гроші нікуди не поділися, не вивелися за кордон. Вони стоять в елеваторах, насіннєвих заводах, фабриках, техніці. І ці речі Бахматюк не вивезе з собою ні в Швейцарію, ні в Англії, ні в Німеччину – нікуди. Ми бережемо свою компанію для кредиторів, розуміючи, що її вартість сьогодні нижче, ніж кредиторська заборгованість. Ми віримо, що в наступні 5-7 років ситуація зміниться, тому стукаємо в усі двері і вважаємо, що компанія повинна бути почута. Методи – це і наради в Адміністрації президента, наради з попереднім прем'єром, звернення до нинішнього глави уряду. Крім того, були підписані протоколи і з Гонтаревої, і з її заступником Пісаруком, коли я повинен був знайти $ 200 млн для докапіталізації VAB Банку.

- Але не знайшли ...

- Те, що зроблено сьогодні з ПриватБанком, можна було спокійно зробити з VAB. Але Гонтарева, як чорт із табакерки, вийняла лист заступника голови МВФ Девіда Ліптона про те, що націоналізація VAB Банку є перешкодою для отримання чергового кредитного траншу. І останній крок – це Фінансова ініціатива, яка з надуманих причин була виведена з ринку. Цей банк нікому не заважав. Це ви можете запитати не в мене, а у будь-якого учасника ринку, у будь-якого банкіра. Банк платив відсотки за всіма кредитами, не було економічно обґрунтованих причин його вбивати. Але Фінініціатіву вивели з ринку з максимальним цинізмом після дисконтування облігацій внутрішньої держпозики, зробивши таким чином дірку в балансі.

- І все ж про звернення. Вас в цій ситуації хтось підтримує?

- Моє звернення – один з останніх шансів домовитися. Президент за, прем'єр за, і перший віце-прем'єр мене підтримує, глави парламентських комітетів і місцева влада нас підтримують. Одна людина – Валерія Гонтарєва, виходить, набагато більше значить в цій країні, ніж всі інші, виходячи з нашої ситуації. Тому ми пропонуємо відійти від особистостей Бахматюка і Гонтаревої. Я не знаю, чому у неї таке відношення саме до мене. Адже за останні два роки імена багатьох власників банків також звучали. Нехай вона чітко скаже, скільки винні Лагун, Фірташ, Жеваго, Коломойський. Чому існують подвійні стандарти? Хоча б в ситуації з ПриватБанком, де величезні мінуси по балансу покриті? Всі разом 80 банків, які впали в Фонд гарантування вкладів, мають більше активів, ніж Приват. Виходить, що лікар – це той, хто відрізав руки, ноги, вуха. При цьому решта дісталася ворогам. Людина, яка убила тіло, не може бути лікарем. Вона фактично зробила обрубок з економіки, створивши свій Ватикан, який називає Національним банком. Цікаво виходить: верстат, який друкує гроші, сам же ці гроші і заробляє. Це несусвітня дурниця! НБУ повинен оживляти економіку, займатися макрорегулированием, регулювати потоки економічного процесу, стабілізаційні речі робити.

Ви прекрасно розумієте, що лист – один з останніх моїх аргументів, тому що поле звужується. Кожен день якась новина: сьогодні ми повинні нібито 38 млрд гривень, завтра – 10 кримінальних справ. Нацбанк діє, як в анекдоті. Два кума розмовляють, один іншому каже:

- Слухай, у тебе дочка не кращої поведінки.

- У мене немає дочки.

- А ти доведи.

Ось я приблизно в такій ситуації: ходжу, розповідаю.

Про звинувачення НБУ

- Ви називаєте дії НБУ рейдерством, не допускаючи, що це спроби регулятора компенсувати збитки ...

- Збитки таким чином не компенсуються. Компанія повинна зовнішнім кредиторам $ 1,5 млрд, всі активи закладені. Якщо активи компанії будуть арештовані, то нічого не зміниться. Буде запущений процес банкрутства і буде друга Мрія. Ви знаєте, скільки покритих кредиторів в Мрії? Цифра близька до нуля. Що покриє НБУ? Буде знищена компанія, половина людей, зайнятих у тваринництві, птахівництві та інших сферах аграрного сектора, виявляться непотрібними, зруйнуються виробничі процеси – і компанія моментально впаде. Це називається дистресс. Поки компанія живе, вона чогось варта. Невже ви вважаєте, що Deutsche Bank і всі інші кредитори, міжнародні фонди, які сидять в бондах, дурніші Нацбанку або більше люблять Бахматюка? Просто вони готові слухати і йти на компроміс.

- Можливо, лінія поведінки НБУ виходить із того, як ви компенсували кредити рефінансування?

- А як їх можна компенсувати? Ми, навпаки, пропонуємо варіант, щоб ми без дисконту, але з відстрочкою могли погасити всі наші зобов'язання. Наприклад, ми підписали з Ощадбанком Росії і DeutscheBank реструктуризацію на 10 років з умовою відстрочки зі зниженням відсотка від 2 до 7% до кінця періоду. Що робить Нацбанк? Нічого. Припустимо, що завтра НБУ виграє всі справи, заарештує все майно і рахунки. Що далі? Борг рефінансування перед НБУ близько 7,5-8 млрд гривень, перед Фондом гарантування – 11 млрд гривень. Після арешту всі активи впадуть в ціні і будуть продані за дуже заниженою вартістю. Є зовнішні кредитори. При дистрессі вони будуть продавати активи. І є НБУ, якому після цих кредиторів вже нічого не дістанеться. Кому вигідна така ситуація? Зароблять люди, які все це супроводжують, проводять ці реструктуризації, банкрутства, радники, які беруть участь у всіх цих процесах.

- Ви на кого натякаєте?

- Я не натякаю, просто кажу, що є такі люди.

- А прізвища у них є?

- Я думаю, що ви їх знаєте так само, як і я.

- Останнім часом активним учасником процесів банкрутства та реструктуризації боргів агрокомпаній була ICU.

- Так, ICU – один з найефективніших радників на ринку. Але подивіться, на Мрії активів на $ 200 млн, а у Бахматюка – на $ 2,5 млрд, хто цікавіше? Більш ласого шматка, ніж компанія Бахматюка, на сьогоднішній день просто не існує.

- Для кого?

- Власне, для тих, хто провокує процеси банкрутства і їх супроводжує. Я ж кажу: радники різного ґатунку, які хочуть "зашакаліть" на процесі банкрутства або критичної ситуації.

- Чи допускаєте ви можливість того, що до ваших активів живить інтерес хтось із верхівки влади?

- Допускаю. Однозначно допускаю, тому ми і звернулися до глави держави з таким листом.

- І все ж, з 2015 року яку частку отриманого рефінансування ви повернули?

- А ми не можемо компенсувати рефінансу, ми обслуговуємо кредити Фонду гарантування вкладів: співпрацюємо, платимо відсотки по кредиту, виходимо до них з пропозиціями. Ми ж якимось чином хочемо вирішити це питання.

- У вас є особисті поруки за кредитами?

- Однозначно. Але я не можу платити, повинен заплатити банк Фінансова ініціатива або VAB Банк, а я ними зараз не керую. Якби я мав особистих 10 млрд гривень, то, звичайно, я б їх погасив.

- Але ж можна гасити частинами.

- Розумієте, це буде несерйозна розмова. Серйозним розмова буде тоді, коли мова піде про комплексному вирішенні питання. Тобто комплексне рішення ситуації, включаючи і претензії Національного банку. Ми повинні вирішити питання однаково для всіх кредиторів. І не залишити всіх кредиторів, вирішивши питання тільки на користь НБУ.

Ви можете запитати, навіщо тоді було будувати всі ці активи. Напевно, це так. Напевно, потрібно було б повісити вивіску "Інвестиційна компанія", і я щось би там радив, обговорював, робив на цьому гроші. Але я прийняв інше рішення, іншу стратегію, пішов в інший бізнес. І ми не обговорюємо зараз, поганий або хороший Бахматюк. У будь-якій нормальній країні такі бізнеси в подібних ситуаціях підтримуються, тому що вони формують діяльність самої держави. Те, що Бахматюк брав кредити короткі, до чого, власне, підштовхувала політика держави, і сподівався на те, що вийде на IPO – це, напевно, було його якийсь стратегією. Нехай помилковою.

Перша версія НБУ була про те, що Бахматюк нічого не зробив, а друга – зробив, але незрозуміло навіщо. Люди, які зараз відчувають себе краще тільки завдяки тому, що опинилися в потрібний час в потрібному місці, не є для мене авторитетом. Вони в кращій ситуації тільки тому, що нічого не робили і виявилися в правильному місці. А це для мене не показник.

- Це ви про ваші опонентів?

- Знаєте, я вже говорив, що небезгрішний. Але найбільші моралісти – це колишні власники борделів, і коли мені щось намагаються довести люди, на яких тавра ніде ставити, хочеться задуматися. Я жив і працював в цій країні 20 років, жив за тими правилами, які були, знав всю політичну еліту, і ми щось зробили в цій країні. А зараз я не прикриваюся 37 000 своїх співробітників, я просто нагадую, що вони є. Ми розуміємо, що завтра радники і псевдосоветнікі відійдуть в сторону. А люди залишаться. І я не хочу, щоб це зламалося. Я хочу за це боротися. Але на словах мене все начебто підтримують, а на ділі – все навпаки.

- Але це ж не може бути випадковістю.

- Я теж так думаю.

Про банківські застави

- Могли б ви прокоментувати інформацію про те, що деякі вхідні в Укрлендфармінг компанії займалися виведенням грошей, на які були прокредитовані вашими ж банками? Пишуть, що підприємства УЛФ набрали кредитів в ваших же банках більш ніж на 3 млрд гривень.

- Ви знаєте, зараз в нашій країні безліч випадків підміни понять. Наприклад, коли Гонтарева каже про якісь 38 млрд гривень, при тому, що реальна заборгованість Фінансової ініціативи і VAB Банку перед НБУ і Фондом гарантування вкладів близько 20 млрд гривень. Є висновок перевірки, яка була проведена перед введенням тимчасової адміністрації в VAB Банк, підписана Нацбанком, яким вже на той час керувала Гонтарєва. Згідно з цими документами, у фінустанови близько 4,8 млрд пов'язаних кредитів. Знаєте, коли ось так нападають з усіх боків, компанія вибудовує стратегію оборони. Але ви ж розумієте, що найлегше будувати лінію оборони тоді, коли у компанії немає ніяких активів, тобто використовувати стратегію стандартного виведення коштів. Тому якщо на нас подають в суд, ми судимося в зворотному порядку, використовуємо будь-які механізми. Але при цьому ми не відмовляємося ні від жодної копійки нашого боргу. Такі тактичні удари потрібні, коли немає конструктиву.

Ми пропонували позначити загальну суму боргу, виходячи з кредитів, які є на сьогоднішній день, сформувати нашу міру відповідальності. Наприклад, НБУ ми повинні близько 7,5 млрд гривень. Так що ж тепер, Нацбанку віддати, а іншим не віддавати? Ми хочемо визначити підсумкову суму спільно, з кредиторами, з Фондом, з НБУ, а потім домовитися про розстрочку погашення на 5-7 років, механізмі повернення. Ця сума набагато менше, ніж я реструктуризував вже. Я реструктуризував $ 1,5 млрд, а в гривнях це на сьогодні 45 млрд.

- Чи отримував Нацбанк в заставу корпоративні права на якісь підприємства?

- Нацбанк отримав в заставу багато активів.

- А що саме?

- Там величезний список активів, їх дуже багато.

- А акції?

- Акцій вони не брали, тільки тверде майно.

- Запитуємо тому, що в заставі у ПриватБанку виявилися і літаки МАУ, і Буковель.

- Я не знаю, що там у Привата. Я думаю, що той підхід, який вони застосували до Привату, не потрібно було застосовувати через такий тривалий відрізок часу після того, як стало зрозуміло, що з банком не все добре. Цей підхід мав бути для всіх банків однаковим.

- Ви говорите про відлучення від управління олігархів, або в чому цей підхід?

- Так. Я згоден, що банківський бізнес не повинен бути олігархічним. Але іншої моделі у нас в країні не було. І якщо по-правильному, то потрібно було покликати Бахматюка, Жеваго, Лагуна, того ж Коломойського і говорити про це. А так – подвійні стандарти.

- Ви уявляєте частку держави, якби всі впали і контрольовані олігархами банки націоналізували?

- Я не про націоналізацію. Це повинно було б виглядати так: регулятор покликав Бахматюка і повідомив, що він повинен 15 млрд гривень. Давай вирішувати, що з боргом робити, що з запорукою. Адже всім відомо, що вартість непрацюючого активу – всього 20% від вартості працюючого. А бізнес в дистрессі коштує 5-10%. І завжди на війні виграють ті, хто продає зброю.

Я думаю, що в нашому конкретному випадку, якби держава хотіла зберегти компанію, роботу людям, повернути гроші, потрібно було б провести підтверджуючий аудит і запросити стратегію обслуговування боргів. Компанія продовжила б спокійно працювати.

Нічого, крім переполоху в економіці, недовіри до банківської системи, наша влада і регулятор не добилися.

- Але в іншому випадку банківський бізнес залишився б олігархічним.

- Ви повинні зрозуміти: я не заперечую, що брав гроші в українських банках. Я хочу показати, на що ми їх витратили. Може, мені потрібно було не будувати елеватори, а просто купити телеканал і профінансувати передвиборчу кампанію якийсь хорошою політичної партії. Але не було в мене таких ідей розумних, було таке дурне завзяття побудувати на 3 млн т одноразового зберігання елеваторів. На це пішло $ 750 млн. Ще побудувати фабрики, інкубатори, переробні підприємства і т.д. Чи не зорієнтувався, знаєте.

- За вашими оцінками, наскільки частка пов'язаних кредитів в ваших банках була менше, ніж у Коломойського?

- У VAB Банку однозначно менше, судячи із заяв глави НБУ. А по Фінансової ініціативи так і не була проведена перевірка, є тільки здогадки і припущення Гонтаревої. У VAB Банку 25% загального кредитного портфеля – це борги його попереднього власника Сергія Максимова. Саме тому він його продав.

- Радники з Трійка-Діалог порадили?

- Так, удружили в 2012 році. Ми тоді хотіли робити банк на базі компанії Райз, яку тільки купили. Райз Дистрибуція вже був тоді маленьким банком, який працював з 12 000 контрагентів по поставкам техніки, міндобрив, засобів захисту рослин. Оборот компанії був $ 800-900 млн. Фінансова ініціатива нам не підходила, оскільки це був кептивні банки (для обслуговування інтересів інвесторів. – Ред.) І у нього не було достатньої кількості відділень. І ми купили цей чарівний VAB Банк на свою голову.

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