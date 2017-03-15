Олег Еллі або новий Колумб Зеленого Мису

Теплими бувають не тільки речі, але й люди і відчуття. Досконалим теплом огорнув мене в холодну приморську погоду чарівний мікрорайон Зелений Мис на околиці прибережній Одеси. Він і справді розташований на одному з мисів Одеської затоки біля Лузановського лісу.

Я приїхала в гості до друзів, які давно запрошували на вихідні, з задоволенням затрималася і повернулася наповнена емоціями і враженнями від людей і атмосфери. Ну по порядку, по-перше це дійсно невеликий райончик, що сховав за парканом острівець котеджного містечка і десяток якихось пасторальних лубочних багатоповерхівок, які направили в небо пічні труби і флюгери.

Будинки жителі ласкаво називають іменами, незважаючи на назви вулиць Софіївська, Віденська, Міланська. Я зупинилася в Англійському будинку і, вражена вінтажною шафою зі старими книгами в обклеєній вікторіанськими шпалерами парадній розглядала томик оповідань Катаєва.

Відкрилися двері ліфта і повз плюшевих ведмедиків в стіні пройшла молода пара. "Здравствуйте. Допомогти?"

Це "здрастуйте" всі наступні дні мені говорили вранці, вдень, ввечері у ліфті, біля озера, в кафе, усюди. Ігор та Світлана, молода пара з коляскою охоче запросили з ними на прогулянку і я дізналася, що в Зеленому Мисі всі парадні оформлені в інтер'єрі віталень.

У деяких я знайшла кімнатки – помити лапки собакам. У багатьох будинках влаштовані каміни і це причина не бутафорських труб на скатних дахах восьмиповерхових квартирних особняків. Вразила якась затишна глибоко особистісна архітектура чотирьохповерхового Пале-Рояль. Я була в передмісті Парижа і тут, о Боже, ті ж відчуття, навіть регулярний сад і фонтани.

Біля Пале-Рояль я і познайомилася за протекцією Світлани та Ігоря з людиною, який відмовився назвати себе господарем мікрорайону і скромно представився: "Олег Еллі. Архітектор".

Уже після знайомства я визначила для себе суть цієї людини "архітектор, філософ, романтик, переможець"

Він жестикулював і захоплено розповідав про своє дітище. Вже через півгодини знала про ручну роботу скульптур Моцарта і дітей, своєму фермерському господарстві ми зайшли в неймовірний чистий ЖЕК, нагадує квартиру моєї бабусі в центрі Львова.

Ось так я дізналася про неймовірний проект "Колумб". На мову проситься алегорія – відкриття Нового світу.

Виявляється цей дивовижний мікрорайон "Зелений Мис" тільки частина ще більшого проекту. Група архітекторів і будівельників, які збудували це європейське містечко, вирішила розсунути не лише географічні кордони, а й духовні рамки життя.

"Навколишнє середовище формує свідомість", – глибоко переконаний Олег Еллі, сучасне містобудування воно високотехнологічне і екологічне, воно не ламає природні умови, а інтегрується в них. Людина самотня і замкнута в стінах квартири, треба створювати умови садиби зі скверами, майданчиками, логікою інфраструктури. Сім'я, родина, рідна домівка основа виховання, культури та патріотизму.

Морський Буковель України рекреаційний комплекс "Колумб" стане частиною історичного ландшафту старої рибальського села Крижанівка на окраїні Одеси. Центральною частиною виявиться скеляста бухта з петляючими між тісно притиснулися будиночками доріжками. Площа бухти наповниться кафешками з терасами, біля рибальських човнів і баркасів.

"Ми нічого нового не придумуємо", – розповідає Олег Еллі. Ми повертаємо найкраще з історії села, з нашого дитинства, створимо курорт на рівні італійського Портофіно, вважаємо цікавіше. Тут працюватимуть тисячі людей, з'явиться можливість створити свою справу. Наш морський Буковель – це сучасна інфраструктура сімейного відпочинку з басейнами, дитячими площами, причалами для катерів і човнів, кафе та готелі, аквапарк. Ми збережемо самобутність села, одеські абрикоси і вишню будуть, як і 30 років тому продавати Крижанівський бабусі, хтось охоче зніме кімнату в сільському будиночку. Широкий пляж і довга набережна здатні прийняти гостей зі всієї України. "Це буде один з найкращих європейських проектів, важливо, щоб нам не заважали!", – філософствував автор проекту.

– "А що заважають?"

Замість відповіді Олег на мить сумно посміхнувся, але потім особа засвітилося і він підняв руку, показуючи, як будівельна бригада монтувала берегоукріплювальні споруди. Після цієї поїздки у мене виникло відчуття, що є світлі люди в Україні і є майбутнє у нашої країни. Ну що ж, чекаємо свій морський Буковель і Колумба, який відкрив Новий Світ.