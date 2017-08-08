18:48
8 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Отець дівчаток. Здоровий спосіб життя по-російськи
Вєсті Кремля
22:41, 7 серпня
Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копіює Путина
Вєсті.UA
21:23, 7 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 17:00: Поляк очолить
Випуск новин
17:54, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Олександр Грановський виступив на захист Володимира Омеляна

17:54, сьогодні 135 Читать новость на русском
Омелян Володимир
Омелян Володимир / ukranews.com

Депутат БПП, юрист Олександр Грановський виступив на підтримку Міністра транспорту Володимира Омеляна, який, за його словами, піддався інформаційній атаці у зв'язку з відпочинком в Туреччині.

"Вчора прочитав обурливу новину про мойого партнера по "Трейд Коммодітіз", міністра інфраструктури Володимира Омеляна", написав Грановський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

В іронічній манері Олександр Грановський спростував інформацію про те, що Володимир Омелян відпочиває в номері за 30 000 грн на добу, повідомивши що насправді номер в готелі де проводить відпустку міністр коштує всього 300 євро.

Нагадаємо, що наприкінці липня міністр Омелян виявився замішаним у скандалі зі зривом переговорів з ірландським лоукостером Ryanair, який планував зробити з одного з терміналів аеропорту "Бориспіль", який простоює новий міжнародний хаб з пасажиропотоком до 1,5 млн. осіб в рік.

Тоді ряд ЗМІ пов'язали провал переговорів з впливом на Володимира Омеляна "групи Кононенка-Грановського".

Міністр заперечував цей зв'язок. Депутат Ігор Кононенко поки ніяк не прокоментував конфлікт.

Теги: Новини політики Блок Петра Порошенка Володимир Омелян
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
сьогодні, 14:00 33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію, гроші і нерви
Яніна Ткачук
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня , 23:35
Воєнний стан у деталях: хто, як і коли
 13 лютого , 16:30
Український посол "потролив" росіян через безвіз для України
 11 червня , 15:43
Максим Мартинюк: Ухвалено стратегію управління державними землями
 9 червня , 12:10
Заява Скрипки про українську мову викликала бурхливу реакцію в Росії
 20 квітня , 17:44
День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ
 18 травня , 09:03 4
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук