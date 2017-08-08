Олександр Грановський виступив на захист Володимира Омеляна

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Депутат БПП, юрист Олександр Грановський виступив на підтримку Міністра транспорту Володимира Омеляна, який, за його словами, піддався інформаційній атаці у зв'язку з відпочинком в Туреччині.
"Вчора прочитав обурливу новину про мойого партнера по "Трейд Коммодітіз", міністра інфраструктури Володимира Омеляна", – написав Грановський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
В іронічній манері Олександр Грановський спростував інформацію про те, що Володимир Омелян відпочиває в номері за 30 000 грн на добу, повідомивши що насправді номер в готелі де проводить відпустку міністр коштує всього 300 євро.
Нагадаємо, що наприкінці липня міністр Омелян виявився замішаним у скандалі зі зривом переговорів з ірландським лоукостером Ryanair, який планував зробити з одного з терміналів аеропорту "Бориспіль", який простоює новий міжнародний хаб з пасажиропотоком до 1,5 млн. осіб в рік.
Тоді ряд ЗМІ пов'язали провал переговорів з впливом на Володимира Омеляна "групи Кононенка-Грановського".
Міністр заперечував цей зв'язок. Депутат Ігор Кононенко поки ніяк не прокоментував конфлікт.