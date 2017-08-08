Олександр Грановський виступив на захист Володимира Омеляна

Депутат БПП, юрист Олександр Грановський виступив на підтримку Міністра транспорту Володимира Омеляна, який, за його словами, піддався інформаційній атаці у зв'язку з відпочинком в Туреччині.

"Вчора прочитав обурливу новину про мойого партнера по "Трейд Коммодітіз", міністра інфраструктури Володимира Омеляна", – написав Грановський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

В іронічній манері Олександр Грановський спростував інформацію про те, що Володимир Омелян відпочиває в номері за 30 000 грн на добу, повідомивши що насправді номер в готелі де проводить відпустку міністр коштує всього 300 євро.

Нагадаємо, що наприкінці липня міністр Омелян виявився замішаним у скандалі зі зривом переговорів з ірландським лоукостером Ryanair, який планував зробити з одного з терміналів аеропорту "Бориспіль", який простоює новий міжнародний хаб з пасажиропотоком до 1,5 млн. осіб в рік.

Тоді ряд ЗМІ пов'язали провал переговорів з впливом на Володимира Омеляна "групи Кононенка-Грановського".

Міністр заперечував цей зв'язок. Депутат Ігор Кононенко поки ніяк не прокоментував конфлікт.