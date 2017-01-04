Олександра Олеся перепоховають в Україні: Порошенко роздав доручення

Президент Петро Порошенко вже доручив Міністерству культури організувати церемонію перепоховання останків відомого українського поета та письменника Олександра Олеся в Україні.

Про це у своєму Facebook написав речник глави держави Святослав Цеголко.

Порошенко уже доручив МЗС зайнятись перевезенням останків письменника на Батьківщину, а Мінкульт має організувати церемонію перепоховання.

Раніше посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що нащадки Олександра Олеся вже дали згоду на перепоховання в Україні свого предка.

Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Родина згодна на його перепоховання в Україні. Нехай йому пухом буде наша земля — Andriy Shevchenko (@AShevch) 3 січня 2017 р.

Нагадаємо, 3 січня розгорівся скандал довкола могили відомого українського поета Олександра Олеся, який був похований у Празі.



За чеськими законами, після поховання за місце на кладовищі потрібно платити ренту. Донедавна за могилу Олександра Олеся сплачував за власною ініціативою виходець з України Володимир Михайлишин, проте він помер. Його син захотів поховати батька саме на місці Олеся.

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