Олександра Олеся перепоховають в Україні: Порошенко роздав доручення

Президент Петро Порошенко вже доручив Міністерству культури організувати церемонію перепоховання останків відомого українського поета та письменника Олександра Олеся в Україні.
Про це у своєму Facebook написав речник глави держави Святослав Цеголко.
Порошенко уже доручив МЗС зайнятись перевезенням останків письменника на Батьківщину, а Мінкульт має організувати церемонію перепоховання.
Раніше посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що нащадки Олександра Олеся вже дали згоду на перепоховання в Україні свого предка.
Нагадаємо, 3 січня розгорівся скандал довкола могили відомого українського поета Олександра Олеся, який був похований у Празі.
За чеськими законами, після поховання за місце на кладовищі потрібно платити ренту. Донедавна за могилу Олександра Олеся сплачував за власною ініціативою виходець з України Володимир Михайлишин, проте він помер. Його син захотів поховати батька саме на місці Олеся.
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