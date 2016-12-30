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Олігарх-тварина, – Ярош різко відреагував на скандальну статтю Пінчука

22:20, сьогодні 12135 Читать новость на русском
Яроша краще не злити
Яроша краще не злити / 24 Канал

Народний депутат різко відреагував на резонансну статтю бізнесмена Віктора Пінчука, в якій він пропонує Україні відмовитися від євроінтеграційного шляху, а також провести вибори на окупованому Донбасі.

"Олігарх-тварина. Він – компрадорський злодій, який вірно служить Путіну, заробляє свої 30 срібняків (перепрошую за нетолерантність). Пінчук, як і інші коллаборанти-олігархи, мають бути покарані, згідно законів військового часу", – обурився Ярош.

Він також додав, що влада має вирішити питання боротьби не тільки із зовнішнім ворогом, але й з внутрішнім…

"Для мене, та й більшості з хлопців, які воюють, варіант нової революції геть не бажаний, бо можемо втратити Державу не тому, що "Путін прийде", а тому, що перегриземо один-одному горлянки", – написав депутат.

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій пропонує Україні зробити вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру. Зокрема, відмовитися від членства в ЄС та від Криму.

Теги: Україна Політика Скандал Пінчук Дмитро Ярош
Джерело: 24 Канал
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