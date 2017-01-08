Олімпійська чемпіонка Джима увірвалась "у квіти" мас-старту в Обергофі

Українська біатлоністка Юлія Джима увійшла в п’ятірку найкращих у гонці з масовим стартом на етапі Кубка світу в німецькому Обергофі.

Олімпійська чемпіонка Сочі після останньої стрільби вийшла шостою з біатлонного стадіону.

На останньому колі вона навіть змогла вирватись на четверту сходинку. Проте вже на фінішній прямій Джиму випередила казашка Вішнєвская.

У підсумку з трьома промахами у пасиві Юлія Джима посіла високе п’яте місце і візьме участь у квітковій церемонії нагородження.

Ще одна українська біатлоністка – капітан жіночої збірної Олена Підгрушна з двома промахами фінішувала лише 16-ю.

Перемогу у мас-старті здобула лідерка загального заліку чешка Ґабріела Коукалова.

Кубок світу з біатлону 2016/17, Обергоф

Жінки. Гонка з масовим стартом

1. Габріела Коукалова (Чехія) (0+0+0+0) - 37:20.5

2. Лаура Дальмайєр (Німеччина) (0+0+1+0) - +31.5

3. Єва Пускарчикова (Чехія) (0+0+0+0) - +45.4

4. Галіна Вішнєвская (Казахстан) (0+0+0+1) - +1:11.6

5. Юлія Джима (Україна) (1+0+2+0) - +1:12.6

...16. Олена Підгрушна (Україна) (0+0+2+0) - +2:06.9

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