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Телеканал новин 24 Олімпійські перемоги 2016. Золото Верняєва і рекорди Чебана – як українці завойовували Ріо
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Олімпійські перемоги 2016. Золото Верняєва і рекорди Чебана – як українці завойовували Ріо

09:00, сьогодні 194 Читать новость на русском
Олімпійські перемоги 2016. Золото Верняєва і рекорди Чебана – як українці завойовували Ріо

Літні Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро стали черговою перевіркою на міцність не тільки для українських атлетів, що брали в них участь, але й для вітчизняного спорту.

Попри відсутність тренувальних баз і мізерне фінансування, на якому позначилась й триваюча війна на Донбасі, атлети з України показали достойний результат на головних іграх чотириріччя.

З Ріо-де-Жанейро українська команда привезла 11 медалей, посівши 31-ше місце у загальнокомандному заліку.

Призери Олімпіади

Національний гімн України у Бразилії звучав лише двічі, проте приводів пишатись українськими спортсменами було набагато більше.

Медальні "жнива" українці розпочали з третього змагального дня.

8 серпня стрілець Сергій Куліш завоював срібло у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів, а олімпійська чемпіонка Пекіну Ольга Харлан принесла Україні першу бронзу в індивідуальній шаблі.

Ще одне срібло для України у п'ятий змагальний день завоював гімнаст Олег Верняєв.

Саме йому пізніше судилось стати олімпійським чемпіоном ХХХІ літніх Олімпійських ігор.

4-ту медаль до скарбнички національної збірної поклали українські шаблістки. Завойоване ними срібло було на вагу золота, адже у фіналі вони зустрілись з фехтувальницями з Росії і у достойній боротьбі команда у складі Аліни Комащук, Олени Кравацької, Олени Вороніної та Ольги Харлан виборола срібні нагороди.

Ще одне олімпійське срібло завоював борець Жан Беленюк. Українець з африканським корінням за балами поступився грузинові Давіту Чакветадзе, який на Олімпіаді представляв Росію.

Проте український спортсмен не надто засмутився з такого результату, а заслужене "золото" купив собі сам.

Не дали золото, пошел купил;) и все дела;)

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Ще однією бронзою на літній Олімпіаді потішив легкоатлет Богдан Бондаренко. Хоча як пізніше зізнався сам спортсмен, у стрибках у висоту він розраховував завоювати золото, проте через застуду змусив задовольнятись лише третьою сходинкою на п’єдесталі.

Золото Верняєва

Смак нагород найвищого ґатунку Україна відчула лише під кінець Олімпіади у Ріо, проте звання олімпійського чемпіона залишиться зі спортсменами назавжди.

Вперше український гімн на Іграх зазвучав завдяки 23-річному гімнасту родом з Донецька Олегу Верняєву.

В 11-й змагальний день йому не було рівних на його коронному снаряді – паралельних брусах.

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Майже одразу після нагородження спортсмен поділився промовистою фотографією – завойована медаль в мозолястих руках.

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Золотий заплив Юрія Чебана

Через день після золота Верняєва радість вболівальникам приніс веслувальник Юрій Чебан.

30-річний одесит у веслуванні на каное на 200 метрів показав найкращий результат, а його патріотичне каное стало окрасою цьогорічних Ігор в Ріо.

Він зізнався, що навіть має човен, на якому зображена ракета, що вдало "вибухнула" у Москві.

З моменту, коли наша країна та люди стали переживати важкі часи, я вирішив робити тематичні малюнки зі змістом. 2014 року я спеціально замовив човен, на якому була зображена ракета, що вдало "вибухнула" в Москві. У Ріо хотів більше фрагментів на човен, але не вийшло. Тож там вдало фінішував човен з козаками, які скачуть на конях із булавою і шаблею, як символ того, що ми – непокірний, вільний народ, який твердо стоїть на своєму і в силах дати відсіч усім,
– розповів чемпіон.

Юрій Чебан склав компанію Яні Клочковій та Василю Ломаченку у переліку українських спортсменів, яким вдавалось ставати олімпійськими чемпіонами на двох Олімпіадах поспіль.

До слова, Юрій Чебан встановив унікальний олімпійський рекорд.

Він наразі є єдиним спортсменом, який вигравав у дисципліні каноїстів-одинаків на 200 метрів, оскільки ця дисципліна з'явилася на Олімпійських іграх лише в 2012 році. Тоді золото завоював також Чебан.

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Мажорний акорд

У передостанній день змагань українські атлети постарались на славу і завоювали одразу три медалі.

Гімнастка з Криму Ганна Різатдінова граційно виборола бронзу в індивідуальному багатоборстві. Спортсменка неодноразово казала, що мрією життя вважає підняти синь-жовтий прапор в Ріо, а за Україні готова всіх "порвати".

Пара каноїстів у складі Тараса Міщука та Дмитра Янчука показали третій кращий результат у веслуванні на каное-двійках і також завоювали бронзу.

А останнє срібло на Олімпіаді в Ріо Україні приніс Павло Тимощенко. У сучасному п'ятиборстві йому не вистачило зовсім мало, щоб відібрати золото у спортсмена з Росії.

Попри непросту ситуацію в країні, проблеми з фінансування та тренувальними базами українські спортсмени не втомлюються тішити вболівальників, завойовуючи нагороди найвищого ґатунку на Олімпійських іграх.

Всі фото: Getty images

Автор: Наталя Сколоздра
Теги: Україна Статті Публікації Підсумки 2016 року Олімпіада-2016 Бразилія Фехтування Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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