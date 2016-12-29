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Олів'є, ялинка і ватний Дід Мороз: звідки взялися такі традиції святкування Нового року

Згадати все 23:06, сьогодні 91 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Згадати все" – звідки прийшли традиції святкувати Новий рік з незмінним олів'є і президентом по телевізору.

Звичні нам новорічно-різдвяні атрибути насправді мають не настільки давню історію, як багато хто думає. Скажімо, ялинка в домі до середини 19-го століття була суто німецькою традицією. Згодом її перейняли інші європейські народи. І лише після Другої світової війни вона стала масовим явищем і у нас.

А образ казкового бороданя, який приносить дітям подарунки, в масовій свідомості закріпився лише на початку 20 століття. Але є одна річ, яку західний світ запозичив в українців і вважає частиною своєї культури – це "Щедрик" в обробці Леонтовича.

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Чому українці готують практично однакові страви для свята, дивляться звернення президента і святкують Новий рік перед Різдвом – дивіться у програмі.

Теги: Згадати все Історія СРСР Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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