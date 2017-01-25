Омелян: боротьба з корупцією в "Укрзалізниці" не відбувається, а корпоратизація ПАТ зупинилася

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що корпоратизація ПАТ "Укрзалізниця" зупинилася, а боротьба з корупцією в компанії не відбувається.

Про це сказав міністр журналістам перед засіданням Кабінету міністрів у середу в Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, що реформа не відбувається. Ми бачимо, що корпоратизація зупинена. Ми бачимо, що економічні показники погіршуються, ситуація з корупцією не поліпшується", – сказав Омелян.

Він зазначив, що тісно співпрацює з правоохоронними органами в питанні боротьби з корупцією.

"У нас змінюються особи на потоках, але я не бачу, що цей потік не вичерпується. Я бачу чітко, що навіть задекларована на сьогодні керівником "Укрзалізниці "Балчуном економія 7 млрд грн, яка повинна була бути за рахунок зниження корупційного ресурсу – немає ніякого результату. І ці показники – це теж відвертий блеф і підтасовування звітності, коли ми маємо маніпуляцію цифрами, коли ми мали збитки в 2015 році в 16 млрд грн, а за підсумками 2016 року – прибуток 300 млн грн", – сказав міністр.

За його словами, звітність за 2015 рік була сформована міжнародною аудиторською компанією, а за 2016 рік – це національна звітність.