Омелян оголосив суму на ремонти доріг у 2017 році

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що в цьому році влада виділила на ремонт 30 мільярдів гривень.

"За ці гроші ми плануємо відремонтувати таким чином мінімум 2-2,5 тисяч км і близько 80 мостів ", – сказав міністр, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в 2016 році було відремонтовано близько 1 тисячі кілометрів. Міністр додав, що в 2016 році вартість капітального ремонту 1 км дороги в середньому становила 7 мільйонів гривень, що набагато дешевше, ніж в 2012 році.

До слова, в. о. голови Укравтодору Славомир Новак заявляв, що таку ж кількість доріг і мостів можна поремонтувати при блюджеті у 18 мільярдів гривень. Чиновник наголошував, що для того, аби ситуація з дорогами змінилася, слід організувати фонд доріг.