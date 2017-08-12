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Омелян озвучив величезні суми, які розкрадають на "Укрзалізниці"

13:54, сьогодні 258 Читать новость на русском
Розкрадання в
Розкрадання в "Укрзалізниці" / volynnews.com

Щороку з ПрАТ "УЗ" викрадається приблизно 10-15 мільярдів гривень, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Про це він заявив в ефірі каналу Zik.

"За моїми підрахунками, з цієї компанії крадеться від 10 до 15 мільярдів гривень щорічно, навіть у цьому стані. Ці гроші повинні бути спрямовані не в кишені окремих людей, а на модернізацію, на оновлення компанії", – повідомив Володимир Омелян.

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Також, міністр наголосив, що потенціал підприємства "величезний", але через відсутність реформ у галузі, немає можливості зупинити розкрадання коштів та провести модернізацію.

У нас є безумовний вплив як народних депутатів, так і "бізнес-партнерів" умовних, так званих залізниці, а також криміналітету, які безпосередньо впливають як на закупівлі, так і на перевезення та постачання. У випадку "Укрзалізниці" у нас завжди є серйозний виклик, і я вдячний прем’єр-міністру, що було прийнято нарешті правильне рішення щодо звільнення керівника цієї компанії і про невідкладне проведення конкурсу щодо нового очільника,
– зазначив міністр.

Нагадаємо, 9 серпня глава прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що очільник "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Згодом стало відомо, що "Укрзалізницю" тимчасово очолить перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.

10 серпня на сайті Кабміну з'явилося розпорядження про звільнення Балчуна з посади керівника УЗ.

Теги: Новини України Володимир Омелян Укрзалізниця Корупція гроші
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