Омелян прогнозує масову чистку на "Укрзалізниці"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян переконує, що вже наступного тижня на "Укрзалізниці" розпочнеться кадрова чистка, яка торкнеться щонайменше заступників і керівників структурних підрозділів.

Про це він заявив у коментарі телеканалу ZIK.

"Це не лише моя вимога, це заартикулював прем’єр-міністр ще місяць тому, і я думаю, що це буде виконано натупного тижня. Бо проблема полягає не у Бальчуні. Він був красивим фронтменом", – зауважив міністр.

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За його словами, кадрові "чистки" мають стосуватися щонайменше другого рівня, тобто, звільненню підлягатимуть заступники та керівники структурних підрозділів.

Водночас чиновник пікдреслив, що на "Укрзалізниці" корупція лише збільшилась, відтак держпідприємство слід повернути до Міністерства інфраструктури.

"Бо Міністерство економіки не має ні компетенції, ні відповідних підрозділів, ні бачення, як розвивати компанію. Наступний етап – це створення незалежних наглядових рад, які, власне, і мають усі права на володіння компанією, і тоді вже абсолютно неважливо, чи це Міністерство економічного розвитку, а чи Міністерство інфраструктури… опікується залізницею", – додає він.

Крім того, Омелян заявив, що цілком можливо вивести з "тіні" 10-15 мільярдів гривень, і саме ці кошти й мають бути спрямовані на підвищення зарплати працівникам УЗ, "які працюють насправді у жахливих умовах".

Нагадаємо, 9 серпня глава прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що очільник "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Згодом стало відомо, що "Укрзалізницю" тимчасово очолить перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.



10 серпня на сайті Кабміну з'явилося розпорядження про звільнення Балчуна з посади керівника УЗ.