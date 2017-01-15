Омелян розкритикував діяльність Бальчуна та викликає його на "килим"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що керівництво "Укрзалізниці" має відзвітувати про свою роботу у 2016 році, щоб виправити помилки.

Таку заяву він зробив у коментарі Еспресо.TV.

"Міністерство звертає увагу керівництва "Укрзалізниці" на сигнали щодо негативної реакції громадян на роботу залізниці. Інколи УЗ за ці зауваження реагує, інколи – ні. Сподіваюсь, що ми все ж проведемо детальний розбір польотів, зокрема, що відбувається та що відбулося з часу призначення команди з травня 2016 року. Я б хотів, щоб ця фахова дискусія відбулася у січні, бо затягувати далі – неможливо", – зауважив міністр.

За його словами, після цієї зустрічі буде напрацьовано антикризовий план дій, який повинен зарадити проблемам, які мають з "Укрзалізницею" не лише влада та уряд, але й звичайні люди та підприємці.

Також Омелян підкреслив, що він поки незадоволений роботою очільника УЗ Войцеха Балчуна та очікує на набагато кращий результат.

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