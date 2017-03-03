Омелян сказав як покарали чиновника Укравтодору, який засвітився у відео з "відкатами"

Заступник глави "Укравтодору" Володимир Сущенко вже звільнений після того, як в мережі з'явилося скандальне відео з його участю, де він обговорював "відкати".

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі каналу "1+1".

"Ця людина звільнена за сам факт розмов. І тільки ми отримали інформацію, що у нього раптом з'явилося таке побажання, відразу керівником "Укравтодору" було внесено подання на ім'я прем'єр-міністра, і було проголосовано в Кабінеті міністрів. Він більше не працює в "Укравтодорі", – запевнив міністр.

Він додав, що Міністерство зараз співпрацює з правоохоронними органами, щоб "логічно завершити цю справу".

Нагадаємо, раніше з’явилось відео, на якому людина, схожа на заступника голови Укравтодору Володимира Сущенка, домовляється про розподіл двох мільярдів гривень, закладених у бюджеті на дорожнє будівництво, і суму, яку він розраховує отримати в якості "відкату".