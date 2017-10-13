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Омелян відреагував на відкриття справи проти нього з боку НАБУ

01:17, сьогодні 524 Читать новость на русском
Володимир Омелян
Володимир Омелян / 24 Канал

Міністр інфраструктури Володимир Омелян переконує, що до своєї декларації вніс правдиві дані. Також чиновник наголосив, що є готовим до зустрічі з представниками НАБУ.

Про це посадовець заявив у ефірі телеканалу "112. Україна".

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За словами міністра, він дізнався про відкриття Національним антикорупційним бюро кримінального провадження проти нього зі ЗМІ, і для нього це було несподіванкою.

Крім того, Омелян нагадав, що ЗМІ раніше вже порушували питання оренди його житла.

"Я надав усі роз’яснення, наче запитань більше ні в кого не було. Я готовий такі самі роз’яснення надати і НАБУ. Хотілося б, щоб вони спочатку брали пояснення у мене, а потім оголошували публічно, але це таке", – підкреслив він.

Також Омелян наголосив, що в його декларації вказано правильні дані.

"Щодо своєї декларації я впевнений точно, тому що я знаю, де я народився, чим я займався та скільки в мене грошей на рахунку, на відміну від багатьох інших", – додав чиновник.

Водночас очільник Мінінфраструктури сповістив, що НАБУ на допит його не викликало.

"Наразі ще ні, але я є готовим до зустрічі у будь-який зручний для них момент", – резюмував Омелян.

Нагадаємо, 13 жовтня Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який підозрюється у внесенні неправдивої інформації до електронної декларації.

Теги: Новини України НАБУ Новини політики Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Корупція
Джерело: 24 Канал
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