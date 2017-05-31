One Love Manchester. Світові музиканти вшанують жертв теракту благодійним концертом

4 червня в Манчестері відбудеться масштабний благодійний концерт в знак солідарності з жителями міста.

Про це в Twitter'і повідомила співачка Аріана Гранде, під час концерту якої стався страшний теракт.

На стадіоні Олд Траффорд виступить Фаррел Вільямс, Кеті Перрі, Майлі Сайрус, а також гурти Coldplay і Take That.

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Глядачам, які були присутні на концерті Гранде 23 травня – мають право безкоштовного входу.

Нагадуємо, 22 травня внаслідок вибуху на "Манчестер Арені"загинули двадцять дві людини. Ще понад сотня отримали травми. Смертник підірвав себе в натовпі.



Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".