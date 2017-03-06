Онкохвора зірка "Всі жінки відьми" вперше вийшла у світ після терапії

Відома голлівудська акторка Шеннон Догерті вперше з'явилась на публіці після двох років інтенсивного лікування.

Догерті прийшла на захід благодійної організації Animal Hope and Wellness Foundation's.

Зараз я з упевненістю можу сказати, що відчуваю себе прекрасно. Зрозуміло, було нелегко. Рак може знищити вас, повністю ізолювавши від зовнішнього світу. При цьому такі речі неймовірно змінюють свідомість, і ти дивишся на світ зовсім під новим кутом,

– поділилась Догерті.

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Зазначимо, що Шеннон Догерті бореться із раком молочної залози з 2015 року. Вона вже пройшла курс хіміотепарії та сподівається на повне одужання.