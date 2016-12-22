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Телеканал новин 24 Онук Сталіна помер у Росії
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Онук Сталіна помер у Росії

15:49, сьогодні 2479 Читать новость на русском
Євген поряд з дідом
Євген поряд з дідом / Соцмережі

У Москві на 81 році пішов із життя Євген Джугашвілі – онук радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Таку інформацію оприлюднила інформагенція "РИА Новости" з посиланням на довідкову службу швидкої допомоги.

Про причини смерті наразі не повідомляється.

Як відомо, онук диктатора народився в 1936 році в сім'ї Якова Сталіна.

Євген розпочав військову кар’єру після вступу до Калінінського суворовського училища, а потім продовжив навчання у Військово-повітряній інженерній академії імені Жуковського.

Опісля він став військовим інженером у конструкторському бюро Сергія Корольова, брав участь в підготовці та запусках космічних кораблів з космодрому "Байконур", в тому числі, корабля першого космонавта Юрія Гагаріна.

Крім того, Джугашвілі цікавився і військовою історією: захистив кандидатську дисертацію і багато років викладав у військових академіях.

З 1991 року він став брати участь в російській і грузинській політиці як активіст комуністичного руху. А у 2015 році написав книгу спогадів "Мій дід – Сталін. Він – святий!"

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Теги: Новини Росії Втрати Історія СРСР Москва
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