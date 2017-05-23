ONUKA продовжує бити рекорди з популярності після виступу на Євробаченні-2017

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Після феєричного виступу на пісенному конкурсі Євробачення-2017 популярність українського колективу ONUKA продовжує шалено рости за кордоном.
Про це Karabas Live розповів Андрій Смирнов – власник лейблу Aby Sho Music.
Він розповів, що лише в ніч після пісенного конкурсу Євробачення-2017 іноземці купили в нього п'ять платівок з міні-альбомом гурту ONUKA "Vidlik".
За перший тиждень після закінчення конкурсу ми продали 10 вінілів. Ще 5 платівок "Vidlik" купив один американець для свого магазину. Зараз по платівці за два-три дні йде стабільно,
– розповів Смирнов.
Він зазначає, що попитом в іноземців користується не лише останній альбом ONUKA, з піснями з якого вона й виступила на фіналі Євробачення.
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"Після "Євробачення" мій приятель, який раніше викупив у мене 20 примірників релізу, продав 9 копій за середньою ціною в 100 євро", - зазначив він.
До слова, останній альбом "Vidlik" гурту ONUKA на вінілі в Україні можна купити приблизно за 650 гривень.
Через день після виступу на Євробаченні-2017 ONUKA вибилася в чарти європейських країн.
Нагадаємо, український гурт ONUKA виступив у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2017 як запрошений гість. Однак українські телеглядачі так і не змогли побачити виступ гурту, який перекрила реклама.