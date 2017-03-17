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Опальна Лорак розповіла про кризу в Україні

02:37, сьогодні 260 Читать новость на русском
Бідна Ані Лорак
Бідна Ані Лорак / "КП в Україні"

Скандальна співачка Ані Лорак стверджує, що рівень життя в Україні сильно впав.

Про це вона завила у інтерв’ю виданню "КП в Україні".

Ні для кого не секрет, що рівень життя в Україні сильно впав – криза позначилася на всіх верствах населення. Ось навіть на своїх батьків дивлюся – вони отримують величезні рахунки за комуналку. Зрозуміло, що у них є моя допомога, як у багатьох стареньких батьків є допомога їхніх дітей. Але як виживати людям похилого віку, у яких немає дітей? А хворим людям? З цими позамежними цінами на лікування серйозно захворіти – катастрофа, люди просто відчувають себе приреченими. Сфера охорони здоров'я, економічна сфера – всюди проколи,
– наголошує одіозна виконавиця.

На її думку, нинішнє життя нагадує імпровізований театр.

"Одні говорять, а інші роблять, що їм заманеться – за рахунок простих людей. Які б потрясіння не обвалювалися на держави – завжди більше всіх страждають звичайні люди", – додала Лорак.

Читайте також: Ані Лорак спробувала пояснити, чому її цькують за концерти в Росії

Теги: Україна гроші Ані Лорак LifeStyle
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