Опальна українська співачка похвалилася підробітком у Росії

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Відома українська виконавиця Світлана Лобода, попри війну між Україною та Росією, продовжує гастролювати на території нашої сусідки та навіть місцеві телеканали пропонують їй там роботу.
Так, зокрема, на свої сторінці в Instagram вона написала, що 27-го травня разом з іншим уродженцем України, а саме Донецька, Олександром Реввою, який наразі виступає в образі співака Артура Пирожкова, буде вести премію музичного телеканалу RU TV.
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До слова, на офіційному сайті Пирожкова підтверджують інформацію, що він виступить в ролі ведучого шоу, а допомагатимуть йому, окрім Лободи, Філіпп Крікоров і Олена Сєвер.
Світлана Лобода буде ведучою церемонії вручення музичної премії RU TV
Нагадаємо, на початку березня Світлану Лободу запросили на один із пропагандистських телеканалів, де вона поскаржилась на погрози з боку радикалів. А вже у квітні на концерт співачки у Москві прийшли 7 тисяч її шанувальників.