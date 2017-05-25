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Опальна українська співачка похвалилася підробітком у Росії

04:11, сьогодні 1004
Світлана Лобода
Світлана Лобода / Getty Images

Відома українська виконавиця Світлана Лобода, попри війну між Україною та Росією, продовжує гастролювати на території нашої сусідки та навіть місцеві телеканали пропонують їй там роботу.

Так, зокрема, на свої сторінці в Instagram вона написала, що 27-го травня разом з іншим уродженцем України, а саме Донецька, Олександром Реввою, який наразі виступає в образі співака Артура Пирожкова, буде вести премію музичного телеканалу RU TV.

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До слова, на офіційному сайті Пирожкова підтверджують інформацію, що він виступить в ролі ведучого шоу, а допомагатимуть йому, окрім Лободи, Філіпп Крікоров і Олена Сєвер.

Пирожков, Лобода, RU TV, зрада
Світлана Лобода буде ведучою церемонії вручення музичної премії RU TV

Нагадаємо, на початку березня Світлану Лободу запросили на один із пропагандистських телеканалів, де вона поскаржилась на погрози з боку радикалів. А вже у квітні на концерт співачки у Москві прийшли 7 тисяч її шанувальників.

Теги: Україна – Росія Новини Росії Україна LifeStyle Світлана Лобода Культура Музика
Джерело: 24 Канал
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