Колишня прокурор Криму та нинішня депутат Держдуми Росії взяла участь в одному з телешоу на російському пропагандистському каналі.

Зокрема, так звана "няш-мяш" зіграла на роялі відому двірську пісню "Мурку".

Зауважимо, що ведучі, серед яких такі відомі кремлівські блазні, як Семен Світлаков, Іван Ургант і Олександр Цекало, всіляко підбадьорювали новоспечену музикантку.

Крім того, вони заявили, що готові відбивати "напади будь-якої частини суспільства" проти Поклонської.

Також "екс-прокурор Криму" розповіла, які російські фільми їй подобаються – за її словами, це, зокрема, "Наречений" і "Йолки".

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