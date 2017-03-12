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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Опальна Поклонська зіграла хіт тюремного шансону на Кремль ТБ

10:09, сьогодні 1609 Читать новость на русском
Наталя Поклонська
Наталя Поклонська / Getty Images

Колишня прокурор Криму та нинішня депутат Держдуми Росії взяла участь в одному з телешоу на російському пропагандистському каналі.

Зокрема, так звана "няш-мяш" зіграла на роялі відому двірську пісню "Мурку".

Зауважимо, що ведучі, серед яких такі відомі кремлівські блазні, як Семен Світлаков, Іван Ургант і Олександр Цекало, всіляко підбадьорювали новоспечену музикантку.

Крім того, вони заявили, що готові відбивати "напади будь-якої частини суспільства" проти Поклонської.

Також "екс-прокурор Криму" розповіла, які російські фільми їй подобаються – за її словами, це, зокрема, "Наречений" і "Йолки".

Читайте також: В Росії просять відправити на Євробачення Поклонську "з мироточивою іконою"

Теги: Курйози Новини Росії Анексія Криму Російська пропаганда Медіа
Джерело: 24 Канал
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